Brembo: utile corre a 234,8 milioni, ricavi +33%

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Brembo chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto a 234,8 milioni di euro, in crescita del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi salgono a 2,73 miliardi (+33,6%).

Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 482,3 milioni (+26,4%).Gli investimenti netti ammontano a 210,8 milioni. Il gruppo ha registrato un andamento positivo di tutti i segmenti. Il settore auto è in crescita del 33,3%, le applicazioni per motocicli del 49,9%, quelle per veicoli commerciali del 20,4% e le competizioni del 28,3%.

Brembo, salvo mutazioni straordinarie del contesto geopolitico e macroeconomico, prevede per l'intero esercizio 2022 ricavi in crescita del 30% rispetto al 2021, migliorando le precedenti indicazioni, e margini in linea con i primi nove mesi del 2022.

Nei primi nove mesi dell'anno "sfioriamo i ricavi dell'intero 2021. Le nostre strategie rimangono incentrate sullo sviluppo di medio e lungo periodo di Brembo. Guardando al futuro siamo fiduciosi che la solidità patrimoniale e finanziaria di Brembo ci consentirà di affrontare al meglio le prossime sfide", afferma il presidente Matteo Tiraboschi. (ANSA).