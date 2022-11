Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,55%

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - La Borsa di Milano avvia in rialzo la seduta. L'indice Ftse Mib sale dello 0,5% a 23.817 punti.

Sugli scudi in testa al listino principale Iveco (+4,25%), Banco Bpm (+4,4%) e Saipem (+3,6%).

Bene anche Fineco (+3,3%) e Recordati (+1,7%) che ieri hanno diffuso le trimestrali. Incerta Tim (-0,25%) e in fondo al listino A2A (-0,77%). (ANSA).