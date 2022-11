Borsa: Europa in ordine sparso, listini Usa deboli, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Borse europee in ordine sparso con i listini Usa in territorio negativo in attesa dei conteggi sulle elezioni di medio termine americane. Consolidano il rialzo Piazza Affari e Madrid (+0,5% entrambe), gira in positivo LOndra (+0,1%), mentre restano deboli Parigi e Francoforte (-0,2% entrambe). In calo a 210,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,6 punti al 4,3%, contro i 7,4 punti in meno del rendimento tedesco al 2,2%. Amplia il calo il greggio (Wti -1,9% a 87,19 dollari al barile) dopo l'inatteso aumento delle scorte Usa a 3,92 miliardi di barili contro gli 1,3 attesi. In calo anche il gas (-2,66% a 115,3 euro al MWh) al Ttf di Amsterdam. In rialzo il dolaro, che riduce il vantaggio sulla moneta unica a 1,002 euro, mentre si rafforza sulla sterlina a 87,9 penny.

Effetto conti trimestrali su Commerzbank (-6,67%) e Bper (-3,22%) a differenza di Banco Bpm (+1,29%).

Deboli i petroliferi Shell (-2,61%), Eni (-1,29%) e TotalEnergies (-0,6%). Poco variata Bp (-0,05%). Sprint di Saipem (+4,4%), spinta dagli analisti sull'onda lunga dei conti diffusi lo scorso 27 ottobre. In campo automobilistico prosegue il calo di Renault (-3,63%) all'indomani del piano di riorganizzazione presentato dall'amministratore delegato Luca De Meo. Giù anche Volkswagen (-1,16%), cauta invece Stellantis (-0,4%). Sprint di Iveco (+3,34%) dopo la trimestrale. (ANSA).