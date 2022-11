Tesoro: in asta venerdì 8,75 mld titoli, arriva il Btp green

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il Tesoro offrirà in asta venerdì 11 novembre 8,75 miliardi di euro di titoli a media-lunga scadenza fra cui il Btp 'green' 30 Aprile 2035: l'emissione, che finanzierà spese per la transizione ecologica, è alla seconda tranche dopo il primo collocamento a settembre tramite un sindacato di banche.

L'emissione di venerdì riguarderà - oltre al Btp green offerto per un massimo di due miliardi di euro, anche il tre anni Gennaio 2026 (per 2,75 miliardi) e il sette anni Dicembre 2029 per quattro miliardi, alla sua prima tranche con una cedola del 3,85%. (ANSA).