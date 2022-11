Borsa:Milano gira in rialzo con Europa, Londra ancora debole

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - La seduta di Piazza Affari cambia rotta, il Ftse Mib gira in rialzo (+0,2% a 23.552 punti). In particolare inverte rotta Enel (+0,56%) che porta con sè Snam (+0,26%). Non solo Milano ma anche le altre Piazze europee si alleggeriscono, in attesa che gli americani si esprimano nelle elezioni di medio termine, e passano in rialzo con Francoforte che guadagna lo 0,25%, Madrid lo 0,27%. Restano in calo Londra (-0,25%) e Parigi (-0,24%).

Tornando al listino milanese in evidenza Unicredit (+1,2%) e Intesa (+0,75%) con Mps che gira in rialzo dello 0,85 per cento.

Sempre pesante Bper (-8%) mentre scivola in calo Tim (-0,8%) dopo alcune sedute sugli scudi. (ANSA).