Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,71%)

(ANSA) - TOKYO, 08 NOV - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa in attesa delle indicazioni che arriveranno dai risultati delle elezioni di Midterm. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,71% a quota 27.723,47, aggiungendo quasi 200 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro è stabile sullo yen a 146,60 e l'euro guadagna terreno sulla divisa nipponica a un valore di 146,80. (ANSA).