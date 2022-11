Borsa: Europa sale con Wall Street, Milano +0,55%

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Le Borse europee allungano il passo con l'apertura positiva di Wall Street. Milano guadagna lo 0,55% ed è la migliore in Europa davanti a Francoforte (+0,51%), trainata da Cnh (+6,26%) mentre in fondo al paniere principale resta Bper (-8%). E' rientrata intanto agli scambi per poi tornare in asta di volatilità Tim (-8% il calo teorico) alla vigilia del cda e dopo la corsa fatta dal titolo degli ultimi giorni sulle scommesse di un'opa. (ANSA).