Borsa: Europa in calo in avvio, Londra -0,7%

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Avvio debole su tutte le Borse in Europa. Londra nelle prime battute scivola in calo dello 0,7%, Parigi cede lo 0,55%, Francoforte e Milano lo 0,3%, Madrid lo 0,47 per cento. Il mercato aspetta indicazione dai dati sull'inflazione americane e gli esiti delle elezioni di mid term. (ANSA).