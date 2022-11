Borsa: Asia rimbalza, elezioni Usa portano ottimismo

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Rimbalzano in Asia le Borse, sull'ottimismo portato dalle elezioni di mid term negli Stati Uniti ma resta la preoccupazione per il Covid in Cina. Tokyo chiude in rialzo dell'1,25%, Shanghai cede lo 0,43% e Shenzhen lo 0,4% mentre Hong Kong (seduta ancora in corso) scivola in calo dello 0,6 per cento. (ANSA).