Bonomi: necessario taglio cuneo fiscale, servono 16 miliardi

"Riteniamo fondamentale l'Intervento sul taglio cuneo fiscale, abbiamo un cuneo fiscale troppo alto, il 46,5%. C'è una fascia, quella sotto i 35mila euro, che sta soffrendo, noi dobbiamo mettere più soldi in tasca. Serve intervento choc, servono 16 miliardi, due terzi ai dipendenti e un terzo alle imprese. Significa mettere 1200 euro in tasca in più ai lavoratori". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Bari durante l'assemblea annuale di Confindustria Bari-Bat.



"In questo momento avete meno risorse del governo precedente, vanno messe tutte per uscire dalla crisi dell'energia, per aiutare le imprese e le famiglie", ha detto Bonomi.