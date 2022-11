Bce: De Guindos, riduzione bilancio sicuramente in 2023

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - La Bce avvierà la riduzione del bilancio (Quantitative tightening) e delle obbligazioni detenute "sicuramente nel 2023". Lo afferma il vicepresidente dell'istituto centrale Luis De Guindos in un'intervista a Politico secondo cui l'operazione avverrà "con tantissima prudenza". "Dal mio punto di vista potremmo inziiare non reinvestendo nei i titoli in scadenza in portafoglio", il cosiddetto Qt 'passivo'. (ANSA).