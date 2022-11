Unicredit: in Borsa -1,86% con rumors Ft ma su massimi febbraio

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Unicredit interrompe la striscia positiva in Borsa in scia ai rumors di frizioni passate con la Bce. Sul titolo prevalgono le prese di beneficio (-1,86%) ma comunque resta sui massimi da fine febbraio a 12,8 euro.

Secondo una ricostruzione del Financial Times l'anno scorso il gruppo bancario italiano avrebbe registrato contrasti con Francoforte a partire dal piano di remunerazione agli azionisti (16 miliardi al 2024) e poi sulla mancata uscita dalla Russia.

(ANSA).