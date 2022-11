Santanchè, turismo porta di accesso per promuovere Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Esprimo grande soddisfazione per l'ampia partecipazione di Regioni, enti e operatori italiani al World Travel Market di Londra, tra le più importanti rassegne internazionali sul turismo, che ci consentono di posizionare l'Italia al centro del mondo e di far apprezzare la varietà e l'unicità dei nostri prodotti". Lo dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

"La forte presenza dell'Italia a un'iniziativa internazionale di grande rilievo - spiega - rientra nella strategia del Governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. È inoltre un evento che ci dà l'occasione di rivolgerci a un mercato per noi strategico e che testimonia l'impegno del Ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell'offerta turistica italiana". (ANSA).