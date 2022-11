Prezzi guerra: in calo il rame, ribasso anche per il gas

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Mercati delle materie piuttosto piatti nella prima giornata della settimana, con il gas che, dopo una partenza in calo attorno al 5%, ora sul mercato di Amsterdam cede circa un punto percentuale a 113 euro al megawattora. Stabile il petrolio, che prova a confermare i 92 dollari al barile.

In aumento dello 0,3% l'oro a 1.682 dollari l'oncia, con il rame debole in calo dell'1,2%.

Tra gli alimentari, leggero calo per il frumento, che perde lo 0,6% a 841 dollari per il contratto da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).