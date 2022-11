Dalla Bei finanziamento Esg-Linked da 260 milioni a Leonardo

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Leonardo e la Banca Europea per gli Investimenti "hanno firmato oggi - spiega una nota - un contratto di finanziamento per 260 milioni di euro". Il prestito - viene spiegato - Sustainability-Linked è finalizzato a promuovere le attività di ricerca, sviluppo e rnnovazione nel campo dell'elicotteristica, della sicurezza e elettronica per la difesa e spazio, nonché le attività di ricerca svolte dai Leonardo Labs contribuendo allo stesso tempo alla lotta ai cambiamenti climatici. Avrà una durata massima di 12 anni e un periodo di preammortamento fino a quattro anni, prevede un aggiustamento del margine in base al raggiungimento da parte di Leonardo di indicatori (Kpi) legati a gli obiettivi Esg.

Questo finanziamento, commenta l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, "permetterà a Leonardo di avere un contributo importante per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico nell'elicotteristica, nella sicurezza, nelle infrastrutture informatiche, nell'elettronica commerciale, nello spazio e nei Leonardo Labs, per lo sviluppo di nuove tecnologie all'avanguardia. È il primo finanziamento nel settore dell'A&D in cui uno dei target Esg selezionati è legato alla tecnologia, in particolare l'aumento della potenza di calcolo pro capite di Leonardo, come abilitatore chiave e booster nella nostra ricerca, simulazione numerica, big data analytics e intelligenza artificiale. L'altro Kpi è la riduzione delle emissioni di CO2 a conferma dell'impegno di Leonardo nel contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici". (ANSA).