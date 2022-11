Borse:Neuberger, serve cautela,mostro inflazione non vinto

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Per ora propendiamo per la cautela: non diamo per scontato che "i mostri dell'inflazione e dei mercati ribassisti". Lo afferma Joseph V. Amato, Neuberger Bergman President and Chief Investment Officer — Equities secondo cui "indicatori anticipatori, come il mercato immobiliare e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti o gli indici manufatturieri (Pmi) globali segnalano un indebolimento dell'economia e questo finirà per ripercuotersi sugli utili aziendali".

"Tuttavia, questo, non è ancora accaduto. Gli obiettivi mancati sul fronte degli utili di questo trimestre da parte di importanti aziende hanno a che vedere tanto con le eccezionali performance del settore tecnologico nel 2020 e nel 2021, quanto con la generale debolezza economica che potrebbe far presagire un rallentamento dell'inflazione".

"Laddove ravvisiamo una certa debolezza, in effetti, questa rispecchia difficoltà legate più all'inflazione che alla domanda. Secondo i dati di Credit Suisse, infatti, quando il 40% delle aziende dell'indice S&P 500 aveva già diffuso i propri risultati, i ricavi del terzo trimestre (comunicati in termini nominali e non corretti per l'inflazione) evidenziavano una crescita pari a quasi il 10% su base annua, mentre gli utili (anch'essi nominali) facevano segnare un +1,6%. Pertanto, benché gli utili siano ancora in aumento, i margini di profitto si sono notevolmente contratti".

"La pubblicazione di altri dati sugli utili e di ulteriori indicazioni da parte delle società dovrebbero contribuire a chiarire lo scenario, ma per ora propendiamo per la cautela: non diamo per scontato che "i mostri dell'inflazione e dei mercati ribassisti" siano già stati sconfitti" ha aggiunto. (ANSA).