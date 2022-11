Borsa: Milano tiene con Tim, Unicredit -3% dopo Ft

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Dopo una partenza leggermente negativa, Piazza Affari in linea con le altre Borse europee (Londra piatta, Amsterdam +0,4%) ha annullato le perdite: l'indice Ftse Mib sale ora dello 0,3%, supportato da Tim che cresce del 7% sulle ipotesi di accelerazione del piano 'Minerva' che prevede un'offerta sul gruppo di tlc da parte di Cdp.

Bene anche Monte dei Paschi, sospesa in asta di volatilità in aumento teorico del 4%, mentre Banca Generali è in rialzo di oltre due punti percentuali e Intesa dell'1,7%, con lo spread Btp-Bund calmo a quota 215.

Debole invece Unicredit, che scende di oltre il 3% a 12,5 euro dopo che il Financial Times ha riportato che l'anno scorso il gruppo bancario italiano avrebbe registrato attriti con la Banca centrale europea sui piani dei dividendi e sulla sua mancata uscita dalla Russia. (ANSA).