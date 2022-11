Borsa: Europa leggermente positiva, bene Mosca

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Le Borse europee hanno annullato le perdite dell'avvio e si muovono in genere di qualche frazione sopra la parità: i listini azionari di Francoforte e Amsterdam guadagnano mezzo punto percentuale, Madrid lo 0,3%, mentre Londra e Parigi sono positive di qualche frazione di punto.

Bene invece la partenza di Mosca, che sale dell'1,4% con l'indide Moex in rubli e di tre punti percentuali con l'Rtsi espresso in dollari, anche se il gas resta debole sul mercato del Vecchio continente in calo del 4% sui 110 euro al Megawattora dell'avvio di seduta.

In Piazza Affari (Ftse Mib +0,7%), in particolare, sempre molto bene Tim in aumento di oltre sette punti percentuali a un massimo di seduta finora a quota 0,237, con Mps rientrata dall'asta di volatilità in aumento del 4% a 1,68 euro. Sempre debole Unicredit (-3%) che paga la ricostruzione del Financial times secondo la quale l'anno scorso il gruppo bancario italiano avrebbe registrato contrasti con la Banca centrale europea sul piano dei dividendi e sulla sua mancata uscita dalla Russia.

