Borsa: Asia rimbalza con titoli tecnologici, Hong Kong +3%

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Mercati asiatici e dell'area dal Pacifico in generale chiaro rialzo grazie soprattutto alla corsa dei titoli tecnologici, anche guardando ai dati dell'occupazione statunitense di venerdì che possono confermare le stime di una stretta monetaria lenta della Federal Reserve.

Hong Kong si avvia così alla chiusura in rialzo di oltre tre punti percentuali, con Tokyo che sale dell'1,2% anche sulla debolezza dello yen, che rende più facile le esportazioni giapponesi.

Poco sopra la parità le Borse cinesi dopo che la bilancia commerciale di Pechino in ottobre è stata inferiore alle stime.

In aumento di un punto percentuale Seul, con Sidney che ha chiuso in rialzo dello 0,6%.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).