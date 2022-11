Assonime: Stefano Firpo nuovo direttore generale

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Stefano Firpo è il nuovo direttore generale di Assonime. E' quanto si legge in una nota che ricorda come Firpo succeda a Stefano Micossi che per 23 anni ha assicurato la guida operativa dell'Associazione.

Torinese, 49 anni, Firpo fino a poche settimane fa Firpo è stato capo di gabinetto del ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. "In questo ruolo ha disegnato e seguito l'attuazione di tutti progetti di digitalizzazione della Pa inseriti nel Pnrr. Ha inoltre seguito la predisposizione della strategia nazionale sull'Intelligenza artificiale e curato le politiche di intervento in ambito spaziale ed aerospaziale".

In precedenza ha ricoperto la carica di direttore generale di Mediocredito Italiano, con competenze specialistiche a supporto del credito alla pmi. È stato direttore generale per la politica industriale, la competitività e la piccola e media impresa presso il ministero dello Sviluppo Economico e capo della segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo Economico ricoprendo questi ruoli dal governo Monti fino al governo Conte.

In questa posizione ha disegnato e attuato la legislazione nazionale sulle startup e pmi innovative e il Piano nazionale industria 4.0. Quale estensore del Rapporto destinazione italia e membro del gruppo finanza per la Crescita ha lavorato all'attrazione degli investimenti esteri in Italia, alla liberalizzazione delle emissioni di corporate bond e alle misure per stimolare gli investimenti di private equity.

"Assumo con autentica soddisfazione professionale e forte motivazione personale questo incarico - ha dichiarato Firpo - e sono convinto che, grazie alle sue tante competenze ed eccellenze, Assonime debba continuare a costituire un autorevole punto di contatto e interlocuzione fra le istituzioni e il mondo delle imprese per consolidare un quadro regolatorio e di policy favorevole all'imprenditorialità responsabile e agli investimenti produttivi". (ANSA).