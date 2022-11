Federmeccanica: 'Fate presto, la situazione è drammatica'

E' "positivo che si mettano tutte le risorse sull'energia, lo avevamo chiesto. Positivo anche l'annuncio che è stato fatto sulla gas release. Positivo il voler proseguire nel voler mantenere la barra dritta sui conti della finanza pubblica". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi , commenta la Nadef a margine dell'assemblea di Federmeccanica. "Avremmo voluto e speriamo che in futuro ci sia la possibilità di lavorare seriamente sulla riconfigurazione della spesa pubblica, per un 4-5%: le risorse necessarie per il taglio del cuneo fiscale"