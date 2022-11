Gas: inverte la rotta ad Amsterdam e scende a 121 euro al MWh

Inverte la rotta in gas naturale sulla piazza di Amsterdam dopo un avvio in rialzo a 130 euro al MWh. I contratti futures sul mese di dicembre cedono il 3,17% a 121,47 euro al MWh, mentre a Londra cedono il 2,19% a 304,61 penny al Mbtu, il multiplo dell'unità termica britannica.



Alla base delle fluttuazioni degli ultimi giorni ci sono le temperature più basse registrate nel Centro-Nord Europa, scese intorno ai 10 gradi. Alcuni Paesi, poi, hanno incominciato ad attingere dalle scorte. E' il caso del Belgio, della Francia, dell'Italia e della Polonia, dove lo scorso 2 novembre le scorte sono scese rispettivamente dello 0,23%, dello 0,02%, dello 0,01% e dello 0,07%. Nello stesso giorno in Europa le scorte sono salite mediamente dello 0,1% al 95,02%. In Germania, primo Paese per stoccaggi, sono salite dello 0,15% al 99,3%.