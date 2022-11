Fondazione Cdp: Francesca Sofia direttrice generale

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - La Fondazione cdp ha una nuova direttrice generale, Francesca Sofia. Il Cda di Fondazione Cdp - di cui fanno parte anche Federico Delfino, Riccardo Barbieri Hermitte, Manuela Sabbatini e Marco Santarelli - ringrazia Mario Vitale, Direttore uscente della Fondazione, per il lavoro svolto in questi anni.

Sofia, la presenta una nota, è presidente dell'Ufficio Internazionale per l'Epilessia (International Bureau for Epilepsy - IBE) e direttrice scientifica e consigliera della Federazione Italiana Epilessia (FIE). Nel 2016 ha fondato Science Compass, società che si occupa di servizi e consulenza nel campo dei processi erogativi a sostegno della ricerca, assistenza, inclusione sociale e tutela di comunità svantaggiate. Sofia ha iniziato la propria carriera in Fondazione Telethon, dove è rimasta per dieci anni con impegni crescenti nell'ambito dei finanziamenti in ricerca biomedica e sviluppo del portafoglio.

La Fondazione CDP è nata nel 2020, su impulso di Cassa Depositi e Prestiti con l'obiettivo di rafforzare il contributo e l'impegno profuso storicamente dal gruppo per lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico dell'Italia.

L'obiettivo della Fondazione è promuovere iniziative e progetti ad alto impatto sociale facendo leva sugli asset strategici del Paese, per uno sviluppo moderno e sostenibile, in sinergia con le migliori realtà della società civile. (ANSA).