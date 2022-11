Breton, entro fine mese al via acquisti comuni Ue di gas

Gli acquisti comuni europei di gas per fare fronte all'emergenza energetica "dovrebbero entrare in vigore entro la fine del mese". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton.



La piattaforma per gli acquisti congiunti coordinata dalla Commissione europea fa parte del pacchetto delle proposte Ue contro il caro energia.



Permetterà di "affrontare l'inverno" con "maggiore capacità di negoziare con i fornitori" evitando la concorrenza tra Paesi, ha spiegato il commissario, indicando anche che gli stock europei oggi "sono pieni al 95%: ben oltre la soglia prefissata".