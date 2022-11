Borsa: Milano sugli scudi con Pirelli, Moncler e Intesa

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Seduta sugli scudi per Piazza Affari, che si riporta ai massimi da inizio giugno in scia alle speranze per una fine della politica cinese della 'tolleranza zero' sul Covid. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,54% trainato da Pirelli (+11%), che festeggia conti superiori alle attese e il rialzo della guidance. In spolvero Moncler (+7,4%), al pari di tutto il comparto del lusso in Europa, e Intesa (+4,8%) nel giorno della trimestrale, chiusa con un utile superiore al consensus.

Tra i bancari bene anche Bper (+4,4%) e Banco Bpm (+3,2%) mentre Mps ha chiuso con un tonfo del 12%, zovorrata dalle vendite di azioni da parte delle banche del consorzio di garanzia. In luce Amplifon (+4,4%), Iveco (+3,7%), Italgas (+3,4%), Stm (+3,3%) e Poste (+3,2%). In controtendenza Leonardo (-7,7%) nonostante conti migliori delle attese sui timori per gli effetti dell'inflazione sulla redditività nel 2023. Fuori dal Ftse Mib svetta Gas Plus (+16,6%) mentre affonda Safilo (-7,4%) dopo i conti. (ANSA).