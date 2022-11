Bce: più rischi recessione anche con dati Pil positivi

"Anche se i recenti dati sulla crescita del Pil hanno sorpreso al rialzo, il rischio di recessione è aumentato". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a una conferenza della banca centrale estone, aggiungendo che la frenata "potrebbe anche essere esacerbata dalla stretta di politica monetaria globale". Lagarde ha ribadito che "non possiamo lasciare, e non lasceremo che un'elevata inflazione si consolidi" e che "a dicembre definiremo i principi chiave per ridurre il portafoglio di bond acquistati".