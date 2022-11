Banca Generali: utile 9 mesi cala a 155 mln, pesa volatilità

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Banca Generali chiude i nove mesi con utile netto di 155,4 milioni in calo del 43%. L'utile netto ricorrente ammonta, invece, a 163,5 milioni in crescita del 24 per cento.

Anche la raccolta è in flessione: ad ottobre ha raggiunto i 506 milioni in calo del 10% (4,6 miliardi da inizio anno, -26%), mostrando una chiara accelerazione in termini di volumi rispetto alla dinamica del trimestre precedente legata alla stagionalità e soprattutto alla volatilità e all'incertezza dei mercati finanziari.

"In un trimestre caratterizzato da eccezionale volatilità dei mercati ed incertezza politica ed economica, abbiamo continuato a crescere a livello commerciale ed abbiamo confermato risultati finanziari molto solidi, al netto delle componenti straordinarie fortemente pro-cicliche", rileva in una nota l'a.d e direttore generale, Gian Maria Mossa che vede con fiducia gli ultimi mesi del 2022 e conferma gli obiettivi del piano triennale al 2024.

I ricavi totali si attestano a 69,7 milioni (-23%). Le commissioni nette ricorrenti segnano un +5% a 343,4 milioni. I costi operativi 'core' sono di 164,6 milioni (+6%).

Sul risultato netto del periodo impattano 35,3 milioni di oneri fiscali straordinari sulla base dell'accordo quadro raggiunto con l'Agenzia delle Entrate il 19 settembre 2022 per il passaggio, datato 2008, alla neocostituita fabbrica prodotti BG FML della delega di gestione di BG Sicav. (ANSA).