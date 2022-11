Banca Finnat:supera soglia 90% adesioni Opa,verso delisting

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Supera la soglia del 90% l'opa lanciata dalla famiglia Nattino, tramite la società veicolo P.n.

1898 Srl su Banca Finnat, rendendo così possibile il delisting delle azioni dalla Borsa di Milano. Come si legge in una nota, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 24 ottobre 2022 e sino alla data odierna, sono state portate in adesione all'Offerta complessivamente 7.816.121 azioni. "Pertanto, alla data odierna la quota di capitale sociale che sarà posseduta dall'Offerente e dalle persone che agiscono di concerto supera la soglia del 90%, avendo raggiunto il 90,402% del capitale sociale dell'Emittente" sottolinea il comunciato.

Il periodo di adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 del 15 novembre 2022, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle azioni. (ANSA).