Gb: Bank of England aumenta i tassi al 3%, picco dal 2008

La Bank of England (BoE) ha annunciato oggi un ulteriore rialzo dei tassi d'interesse nel Regno Unito portandoli dal 2,25% al 3%, il valore più alto dal 2008.



L'incremento record dello 0,75% non si vedeva dal 1989 e arriva sulla scia dell'americana Federal Reserve e in risposta all'inflazione che in Gran Bretagna ha superato il 10%.