++ Gas: Arera, la bolletta a ottobre scende del 12,9% ++

Cala la bolletta del gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. La famiglia tipo per i consumi di ottobre riceverà una bolletta con una riduzione del 12,9% rispetto al 3/o trimestre 2022. Lo rende noto Arera, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe dell'energia. In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio, il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela viene aggiornato mensilmente e non più ogni trimestre.



La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (tra il 1/o novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi precedenti (novembre 2020 - ottobre 2021).



Il presidente di Arera mette però spiega: non bisogna abbassare la guardia, i prezzi risaliranno.