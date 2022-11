Borsa: Europa in rialzo in attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Si apre in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa in attesa delle decisioni della Fed sui tassi. Londra guadagna lo 0,14%, Parigi lo 0,6%, Francoforte lo 0,22%, Madrid lo 0,10% e Milano lo 0,3 per cento. (ANSA).