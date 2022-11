Borsa: Europa conclude debole, Parigi -0,8%

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Mercati azionarti europei in generale lieve calo in attesa delle decisioni della Fed: la Borsa di Londra ha chiuso in ribasso dello 0,5%, Parigi dello 0,8% e Francoforte dello 0,6%.

Debole Amsterdam (-0,9%), mentre Madrid ha concluso in ribasso dello 0,3%. (ANSA).