Borsa: Europa conferma la buona intonazione, Milano +1,6%

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Le Borse europee confermano la buona intonazione e guardano alla Fed domani (previsto un rialzo di 75 punti base) e alle mosse future sui tassi con un possibile rallentamento nei rialzi. Per dicembre Goldman Sachs ha indicato mezzo punto.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un punto percentuale con i titoli legati ai beni di consumo, immobiliare in testa agli acquisti. Tra le singole Piazze, sono in testa Milano (+1,62%, Ftse Mib 23.020 punti) Parigi (+1,59%). Francoforte guadagna un +0,92% mentre Londra sale dell'1,4%.

A Piazza Affari restano le evidenze di Mps (+4,72% a 2 euro ) con l'aumento coperto al 93% e al primo giorno dell'asta sui diritti inoptati (fermi allo 0,0050). Sotto la lente anche Tim (+5,35%) per la rete con la proroga di un mese a Cdp ma senza l'esclusiva. Bene il credito con Unicredit (+3%) che vede i 13 euro e ritocca ancora i massimi da febbraio.

Lo spread tra Btp e Bund risale a 212 punti (dopo essere scivolato a 210) con il rendimento stabile al 4,19%. Per le commodity, il gas flette ad Amsterdam del 6% sotto i 116 euro al megawattora. Il petrolio sale invece del 1,17% con il wti oltre 87 dollari al barile e il brent che supera i 94 dollari (+1,3%).

Quanto ai cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 0,9930. La sterlina sale tanto sulla moneta unica (+0,04 a 1,16), quanto sul dollaro (+0,5% a 1,15). (ANSA).