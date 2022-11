Borsa: Europa chiude in deciso rialzo, Londra +1,3%

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Chiusura in rialzo per le Borse europee, alla vigilia della riunione della Fed che dovrebbe aumentare i tassi di altri 75 punti base. I listini del Vecchio Continente, che continuano a scommettere sull'approssimarsi del picco della stretta monetaria, hanno ridotto i rialzi accumulati nella mattinata dopo che nel primo pomeriggio i buoni dati sul mercato del lavoro e sull'andamento del settore manifatturiero americano hanno confermato la resilienza dell'economia a stelle e strisce al rialzo dei tassi. La maglia rosa è stata indossata da Londra, dove il Ftse 100 è salito dell'1,29% a 7.186 punti, guardando con favore alle misure di contenimento del debito pubblico annunciate dal governo britannico. A Parigi il Cac 40 ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 6.328 punti mentre a Francoforte il Dax è avanzato dello 0,64% a 13.338 punti.

(ANSA).