Borsa: Asia in rialzo con Cina, Europa attesa in positivo

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Seduta in rialzo per le Borse di Asia e Pacifico in attesa della Fed domani sui tassi. Il Nikkei a Tokyo mette a segno un +0,33%. A scambi in corso corre Hong Kong (+5,7%) con i colossi dell'hi-tech, come Alibaba, sugli scudi.

Salgono anche Shanghai (+2,7%) e Shenzhen (+3%) mentre n Cina l'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato dalla rivista Caixin ha segnato a ottobre un inatteso rialzo a 49,2. Sydney sale dell'1,65% con la Banca centrale australiana che ha alzato, come previsto, di un altri 25 punti i tassi.

Attesa in positivo l'Europa così come sono in rialzo i future su Wall Street che guarda oggi in particolare all'Ism manifatturiero. Atteso poi dal Regno Unito l'indice dei direttori degli acquisti sempre del settore manifatturiero.

