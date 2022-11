Bollette: Nomisma Energia, verso +5% gas a ottobre

Aumento intorno al 5% in arrivo per le bollette del gas di ottobre anziché del 70% come previsto un mese fa.



A dirlo è il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, interpellato in vista, giovedì prossimo, della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell'Autorità per l'energia (Arera).



Da questo mese l'aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale e "se l'aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%" rileva Tabarelli.