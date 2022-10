Risparmio: Profumo, governo pensi a misure per sbloccarlo

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il nuovo governo dovrà "certamente fare i conti" con l'esigenza di "incentivare un'inversione di tendenza in grado di sbloccare il risparmio delle famiglie e indirizzarlo al finanziamento delle imprese italiane". Lo afferma il presidente Acri Francesco Profumo aprendo la giornata del Risparmio rilevando come, secondo i dati ufficiali e l'inchiesta svolta con Ipsos di fronte all'incertezza il risparmio resti parcheggiato nei conti correnti subendo l'effetto dell'inflazione. "Tenere fermo il risparmio (lo fa oltre il 63% degli italiani) è una scelta comprensibile, ma miope, è che si tratta di una grande occasione sprecata, perché impedisce che esso si trasformi in un potentissimo volano per lo sviluppo del Paese, unica strada per incamminarsi su un percorso di uscita dalla crisi" "In questo contesto l'industria bancaria italiana - nella sua varietà - continua a svolgere in maniera meritoria il ruolo di intermediario, per accompagnare la trasformazione del risparmio in investimento, con tutte le difficoltà e i rischi che una simile operazione comporta". (ANSA).