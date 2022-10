Risparmio: Patuelli, tassare meno investimenti 'pazienti'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Chiediamo che gli investimenti del risparmio a medio e lungo termine in Italia siano tassati meno delle operazioni speculative a breve o brevissimo termine". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli nel suo intervento alla Giornata del Risparmio secondo cui "è' necessario rendere fiscalmente più appetibili anche le obbligazioni e comunque la raccolta del risparmio a medio lungo termine". "Il risparmio responsabilmente investito non a fini speculativi è indispensabile per la resilienza alla crisi energetica e all'inflazione e per la solida e prolungata ripresa dello sviluppo e dell'occupazione". (ANSA).