Manovra: Patuelli, tutelare risparmio e limitare debito

"La Legge di Bilancio deve essere anche occasione per meglio tutelare il risparmio, oltre che per limitare il debito pubblico che non deve crescere all'infinito, anche per non compromettere i complessivi equilibri finanziari e gli stessi risparmi degli italiani".



Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel suo intervento alla Giornata Mondiale del Risparmio.