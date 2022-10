Grano: quotazioni in rialzo a 966 dollari ma sotto a massimi

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Prosegue il rialzo del grano ma sotto ai massimi raggiunti lo scorso 10 ottobre, quando aveva superato i mille dollari a unità contrattuale da 5mila staia e gli oltre 1.300 dollari di maggio. Il grano duro viene scambiato a 966 dollari per unità contrattuale, con un rialzo del 4,43% su venerdì scorso e del 20,5% da inizio anno. In crescita del 5,46% a 874,5 dollari il grano tenero, in progresso del 13,46% da inizio anno, ma sempre sotto ai massimi dello scorso mese di maggio a 1.280 dollari. (ANSA).