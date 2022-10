Gas: Scorte Italia superano il 95% a 184,4 TWh, Ue 94,3%

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Le scorte di gas in Italia hanno superato il 95%, portandosi a 184,4 TWh, pari al 95,32% della disponibilità dei depositi di stoccaggio. Ha raggiunto quota 1.053,22 TWh al 94,3% l'Ue. Prima per stoccaggi si conferma la Germania (98,52% a 241,62 TWh) e terza la Francia (99,79% a 132,33 TWh). Proseguono gli riempimenti nei principali Paesi membri dell'Ue tranne che in Olanda, dove le scorte sono scese al 91,42% a 127, 06 TWh, con un calo dello 0,09% rispetto alle rilevazioni precedenti. Al 100% di riempimento il Portogallo a 3,9 TWh e, fuori dall'Ue, il Regno Unito a 10,31 TWh. (ANSA).