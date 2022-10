Borsa: Europa chiude cauta, Francoforte +0,13%

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Le Borse europee chiudono caute e in ordine sparso in attesa delle indicazioni della Fed sui tassi dopodomani.

Francoforte registra un +0,13% con il Dax a 13.260 punti. Sotto la parità Parigi (-0,10% Cac 40 a 6.266 punti). Passo più deciso per Londra che sale dello 0,72% con il Ftse 100 a 13.260 punti.

(ANSA).