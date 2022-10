Bce: Visco, rialzo tassi sia graduale, alta incertezza

"L'elevata incertezza" del quadro economico mondiale"richiede di procedere in modo graduale sul "rialzo dei tassi ufficiali della Bce" che "dovrà proseguire per attenuare il rischio del persistere di un'elevata inflazione".



Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo alla giornata del Risparmio. Per Visco va deciso " sulla base delle evidenze che si renderanno via via disponibili e non bisogna "sottovalutare il pericolo che il deterioramento delle prospettive economiche si riveli peggiore del previsto, rendendo sproporzionato un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali".