Prezzi guerra: il gas risale sopra i 110 euro al megawattora

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Ancora una seduta in rialzo per il prezzo del gas, con i future Ttf che sul mercato di Amsterdam avanzano del 4,5% a 112,5 euro. Si tratta della quarta seduta consecutiva di recupero per il metano, che all'inizio di questa settimana era scivolato sotto i 100 euro al megawattora, ai minimi da giugno, per effetto delle temperature miti e degli stoccaggi pieni. Sempre sul fronte energetico sono in calo, invece, i prezzi del petrolio, con il wti che cede l'1% a 88,2 dollari al barile, mentre tra le materie prime soffre il ferro, che ha ceduto il 3,7% sul mercato cinese. (ANSA).