Forum economico eurasiatico, la globalizzazione e le imprese

(ANSA) - BAKU (AZERBAIGIAN), 28 OTT - Le prospettive per l'industria nella cooperazione industriale e commerciale dopo le tensioni geopolitiche e le restrizioni imposte dalla pandemia; le sfide del sistema finanziario dopo il deterioramento degli indicatori macroeconomici e l'inflazione record. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati a Baku, in Azerbaigian, nel corso della giornata conclusiva del Forum economico euroasiatico di Verona Nel corso dei lavori si confronteranno economisti, rappresentanti delle industrie e dei governi dell'area eurasiatica. E' previsto l'intervento di Aleksander Shokin, presidente dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori; Marco Ravazzolo, responsabile Ambiente ed energia Confindustria; economisti della Banca centrale della Russia e dell'Azerbaigian.

Si parlerà anche delle nuove rotte logistiche e di trasporto (corridoio Nord-Sud). I trasporti e la logistica si sono rivelati le aree più vulnerabili del commercio internazionale e della cooperazione economica sia sotto la pandemia che in altri vincoli. (ANSA).