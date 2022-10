Eni: utile netto adjusted 9 mesi a 10,80 miliardi (+311%)

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - L'Eni chiude il terzo trimestre del 2022 l'utile netto adjusted a 3,73 miliardi rispetto a 1,43 (161%) dello scorso anno e i nove mesi a 10,80 rispetto a 2,63 (311%) dei primi nove mesi del 2021. Lo rende noto la società con una nota sui conti. L'Ebit adjusted di Gruppo nei primi tre mesi è di 5,77 miliardi rispetto ai 2,49 (+132%) dello stesso periodo del 2021 e nei nove mesi il balzo è a 16, 80 miliardi rispetto ai 5,85 dello stesso periodo del 2021 (+187%)."Rispetto all'utile netto consolidato di bilancio dei nove mesi 2022 pari a 13,26 miliardi" di Eni, "le attività italiane registrano una perdita netta di circa 1 miliardo che tiene conto principalmente dello stanziamento del contributo straordinario per il settore energia".Nel terzo trimestre 2022, "nonostante la flessione del prezzo del petrolio e la rapida caduta dei margini di raffinazione, abbiamo continuato a generare risultati positivi grazie principalmente alla robusta performance dei nostri business internazionali", aferma l'ad di Eni Claudio Descalzi.

"Nei nove mesi abbiamo integralmente coperto con l'autofinanziamento gli investimenti e i ritorni di cassa agli azionisti e siamo stati in grado di ridurre il leverage al livello di 0,11, quasi dimezzandolo rispetto alla fine dello scorso anno".

In un contesto di elevata volatilità e incertezza nei mercati Eni ha continuato ad assicurare gli approvvigionamenti energetici cruciali per le nostre economie, portando avanti al contempo il percorso di decarbonizzazione. Già dal prossimo inverno saremo in grado di rimpiazzare il 50% dei flussi di gas russo facendo leva sul nostro ampio e diversificato portafoglio riserve, sulle partnership di lungo termine con i Paesi produttori e sulla nostra crescente presenza nel business Gnl". Così l'Ad di Eni Claudio Descalzi commentando i conti