Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,96%)

(ANSA) - TOKYO, 28 OTT - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi e in attesa dell'esito della riunione della Banca centrale del Giappone (BoJ) che con ogni probabilità manterrà la propria politica monetaria invariata. In apertura l'indice Nikkei cede lo 0,96% a quota 27.082,43, con una perdita di 262 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro perde terreno sullo yen a 146,30 e l'euro arretra sulla divisa nipponica a 145,70. (ANSA).