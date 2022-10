Borsa: l'Europa apre in calo, Francoforte cede l'1%

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Avvio in calo per le Borse europee, in scia alle vendite che ieri hanno colpito i titoli tecnologici a Wall Street e alle flessioni dei listini asiatici. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,73% a 7.022 punti, a Francoforte il Dax arretra dell'1,05% a 13.072 punti mentre a Parigi il Cac 40 perde lo 0,83% a 6.192 punti. (ANSA).