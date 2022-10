Urso, non faremo lo scostamento di bilancio

"Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali". Questa la risposta di Adolfo Urso, parlamentare di Fratelli d'Italia e Ministro per le Imprese e il Made in Italy alla domanda se per sostenere le imprese il governo procederà ad uno scostamento di bilancio per trovare le risorse necessarie.



"Non si troverà mai - ha aggiunto - una mia dichiarazione contraria alle trivellazioni. Mai una mia dichiarazione contraria a una fonte energetica. Sia esso il nucleare, per cui mi battei in tempi non sospetti, sia essa le trivellazioni, quando necessarie nel rispetto dell'ambiente".