Spread Btp-Bund: in forte discesa a 213 punti dopo Bce

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Le decisioni di politica monetarie della Bce con un rafforzamento del tasso sull'euro hanno allentato nettamente la tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente: il rendimento del Btp a 10 anni scende di 16 punti base al 4,14%, con lo spread nei confronti del Bund tedesco in calo a 213 'basis point' contro i 220 dell'avvio.

L'euro resta fiacco confermando comunque la parità sul dollaro, mentre le Borse sono migliorate in scia al mercato dei bond: in un clima ancora volatile, i listini azionari di Milano e Madrid salgono di circa mezzo punto percentuale, mentre Londra, Francoforte e Parigi oscillano sulla parità. (ANSA).